Neues Stück im Paderborner Theater zeigt den Verfall eines Despoten

Paderborn

Die Ähnlichkeit zu aktuellen Potentaten ist frappierend – und beängstigend: In dem Stück „Der König stirbt“ erinnert sich der Machthaber Behringer an ruhmreiche Jahre. An seine Erfolge als Politiker, Feldherr, Künstler, Erfinder und Wissenschaftler. Doch innerhalb von 90 Minuten zerbricht seine Hybris, am Ende der Handlung ist der König tot. Es ist Absurdes Theater aus der Feder des gefeierten französischen Dramatikers Eugène Ionesco (1909 - 1994). Die Premiere ist an diesem Samstag, 7. Januar, im Theater Paderborn.