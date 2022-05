Neues Studienfach „Islamische Religionslehre“ an der Universität Paderborn

Paderborn

Lehramtsstudenten können sich künftig an der Universität Paderborn für das Studienfach „Islamische Religionslehre“ einschrieben. Das Paderborner Institut für Islamische Theologie (PIIT) bietet im Rahmen des Bachelorstudiengangs für die Lehrämter an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an Gymnasien und Berufskollegs das neue Fach ab dem Wintersemester 2022/2023 an, wie die Hochschule am Montag mitteilte.

Von KNA