Neues Viertel, neue Kita

Mit den Springbachhöfen ist in Paderborn eine neue Siedlung entstanden, die zugleich auch Lebensmittelpunkt für viele Familien ist. Die dazugehörige Kita, die am 1. August öffnete, wurde nun offiziell eingesegnet.

Springbachhöfe in Paderborn: Kolping investiert zwei Millionen, Platz für 60 Kinder

Knapp zwei Millionen Euro investierte die Kolping-Akademie in den Bau der Kita Springbachhöfe an der Michel-Bergmann-Straße. In unter einem Jahr sei das Projekt fertiggestellt worden, betont Architekt André Reckeweg (Plan Bee Architekten). Auf einer Nutzfläche von 820 Quadratmetern, verteilt auf zwei Ebenen, sind vier Gruppenräume für die Schmetterlinge, Marienkäfer, Grashüpfer und Libellen entstanden. Wegen der großen Nachfrage gibt es zum Start gleich zwei U3-Gruppen. „Anfang Dezember beginnen die beiden letzten Kinder ihre Eingewöhnung. Dann sind wir voll belegt“, erläutert Kita-Leiterin Kathrin Feddern.

Elf pädagogische Fachkräfte und drei Auszubildende sind im Einsatz. Für Kolping ist es die vierte Kita im Kreis und die erste in Paderborn. Diözesanpräses Sebastian Schulz segnete Einrichtung und Kinder. Bürgermeister Michael Dreier wünschte der Kita, die viel Wert auf Bewegung legt und dafür auch ein großes Außengelände als Abenteuerspielplatz besitzt, alles Gute – und brachte als Geschenk viele Spielbälle mit.