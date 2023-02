Neujahrsempfänge in Paderborn auf dem Prüfstand 

Sie stehen für Aufbruchstimmung und auch für das Mutmachen nach Krisen wie der Pandemie, dem Ukrainekrieg und im Fall Paderborns des Tornados: Neujahrsempfänge. Beispiele sind Veranstaltungen des Kreises und der Stadt Paderborn. Aber was bringen sie den Bürgern — ob digital oder in Präsenz? Diese Frage stellt sich der Bund der Steuerzahler mit Blick auf die Kosten.

„Wir stellen fest, dass die Zahl der Neujahrsempfänge zugenommen hat“, sagt Markus Berkenkopf, Ansprechpartner zum NRW-Landeshaushalt und zu kommunalen Haushalten im Bund der Steuerzahler (BdST) NRW. Er erinnert sich an seine Ausbildung in den 1990er Jahren in einer Kommunalverwaltung. „Da hieß es vom Stadtdirektor: Neujahrsempfänge? Zu teuer, gibt's nicht“, erzählt Berkenkopf.