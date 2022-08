Bundespolizei verhaftet Sträfling in Recklinghausen

Ein Sträfling, der nicht in seine Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt war, ist in Recklinghausen verhaftet worden. Er war von der Paderborner Kreispolizeibehörde zur Festnahme ausgeschrieben.

Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin berichtet,

überprüften am Mittwoch, 3. August, Bundespolizisten den Mann am Recklinghäuser Hauptbahnhof. Die Kontrolle erfolgte während einer Streife gegen 23.55 Uhr am Bahnsteig zu Gleis 3.

„Der 44-Jährige führte keine Ausweisdokumente mit sich, machte jedoch mündliche Angaben zu seiner Person“, heißt es weiter in der Mitteilung der Behörde. Eine Überprüfung ergab, dass die Polizei Paderborn den Verurteilten zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Denn der Gesuchte ist ein Strafgefangener in einer Justizvollzugseinrichtung in Ostwestfalen und war von einem Arbeitseinsatz nicht in den offenen Vollzug zurückkehrt war.

Der Mann wurde zur Bundespolizeiwache gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der wegen Diebstahls verurteilte Mann mit 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Daraufhin untersuchte ihn ein Polizeiarzt. Während der Untersuchung verhielt sich der Häftling sehr aggressiv. Zudem drohte er den eingesetzten Beamten mehrfach mit dem Tod und beleidigte sie.

Die Beamten brachten den 44-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt, wo in einigen Tagen sein Haftende anstehen soll. Des Weiteren leiteten Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein.