Nils Minkmar liest in Paderborn aus seinem Roman

Paderborn

Der Mann, der ganz unprätentiös und zurückhaltend am Pult sitzt, ist ein Hochkaräter der Publizistik. Nils Minkmar war zur Lesung nach Paderborn gekommen und gewährte nicht nur Einblicke in seinen ersten Roman, „Montaignes Katze“, sondern auch in spannende, mitunter wenig bekannte Fakten der französischen Geschichte. Auf Einladung des St.-Michael-Gymnasiums zog der Journalist und Autor ein großes Auditorium in seinen Bann.

Von Corinna Langkammer