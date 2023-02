Cellist Maximilian Hornung in Paderborn als Solist gefeiert

Paderborn

Gastdirigent Simon Gaudenz (1974 in Basel geboren), derzeit Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmoniker, hatte für das 6. Sinfoniekonzert am Mittwoch in der Paderhalle ein vielseitiges Programm mit vier unterschiedlichen Werken der Moderne zusammengestellt. Die Programmauswahl führte im Publikum sowohl während der Pause als auch nach dem Konzert zu manch nachdenklicher Diskussion.

Von Hermann Knaup