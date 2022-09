Nosferatu-Spinne in Paderborn entdeckt

Angst vor Spinnen kennt Hartwig Pieper nicht. Als der Paderborner jetzt aber in seiner Garage in einer Gartenplane ein außergewöhnliches achtbeiniges Spinnentier entdeckte, schaute er doch ein wenig genauer hin und zückte die Kamera.

Giftig, aber harmlos: Hartwig Pieper entdeckt achtbeiniges Tier in der Garage

Diese Nosferatu-Spinne hat sich bei Familie Pieper in der Geroldstraße in Paderborn nieder gelassen.

Inzwischen ist sein Verdacht bestätigt: Bei dem Tier, das sich dort niedergelassen hat, handelt es sich tatsächlich um die Nosferatu-Spinne. Womöglich ist es die erste bestätigte Sichtung dieser Art in Paderborn. In Bielefeld hatte der Fund einer Nosferatu-Spinne in der vergangenen Woche für Wirbel gesorgt.