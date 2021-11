Bahnhof Paderborn: Notausgang wird zur Sackgasse

Paderborn

Kurzzeitige Aufregung am Paderborner Hauptbahnhof: Dort gab es am Mittwochmorgen Irritationen wegen des Notausgangs an der Bahnhofsmission. Denn wer vom Bahnsteig dem schmalen Weg folgte, landete vor einer versperrten Tür ohne Klinke und damit im Notfall in der Falle. Passagiere und Mitarbeiter der Bahnhofs­mission machten gegenüber dieser Zeitung auf die Gefahr aufmerksam.

Von Jörn Hannemann