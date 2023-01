SPD fordert öffentliche Diskussion um NPH-Austritt aus Verbundgesellschaft

Der Austritt des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter (NPH) aus der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter (VPH) sorgt weiter für Unmut bei der SPD. Aufgrund ungeklärter Punkte hatte die Fraktion eine erneute Zusammenkunft der NPH-Verbandsversammlung gefordert. Während der Sitzung soll der Beschluss noch einmal aufgrund des aktuellen Wissensstandes diskutiert werden. Nun sorgt die Tagesordnung der Versammlung am Mittwoch, 25. Januar, in Brakel für Irritationen.

Auf der Tagesordnung der NPH-Verbandsversammlung steht auch der SPD-Antrag zur Aufhebung des Beschlusses vom 14. Dezember 2022 zur Kündigung des Gesellschaftsvertrages. Jedoch nicht, wie es die bisherige öffentliche Diskussion des Themas nahegelegt hätte, im öffentlichen Teil. Darauf weist die SPD in einer Mitteilung hin. Vielmehr wurde dieser Tagesordnungspunkt in den nicht-öffentlichen Teil der Versammlung geschoben.

Wolfgang Weigel, SPD-Fraktionsvorsitzender in der NPH-Verbandsversammlung, hält dieses Vorgehen für rechtswidrig. Nachdem sich der NPH bereits am Tag nach der entscheidenden Gesellschafterversammlung der Verbundgesellschaft auf seiner Internetseite mit diesem Thema an die Öffentlichkeit gewandt und damit eine öffentliche Kontroverse ausgelöst habe, gehöre auch der weitere Verlauf der Diskussion um diese verkehrspolitisch brisante Frage in den öffentlichen Raum, so Weigel.

SPD hält Kündigung für unwirksam

„Wahrscheinlich fürchten sich die Geschäftsführung des NPH und sein Verbandsvorsteher vor den unangenehmen Fragen zu der inzwischen bekannt gewordenen formal misslungenen Kündigung des Gesellschaftsvertrages“, sagt Weigel. Durch die zunächst nicht geoffenbarten Tatsachen vor dem Beschluss am 14. Dezember zum Austritt sollten offenbar Fakten geschaffen werden, die die bisherigen politischen Ziele einer Verkehrswende zum Wohl der Menschen im Hochstift auf den Kopf stellten. In Wirklichkeit seien der beabsichtigte Austritt aus dem Gesellschaftsvertrag und die daran anknüpfende unwirksame Kündigungserklärung zum 31. Dezember 2023 ein „Schuss, der nach hinten losgeht“, heißt es in der Mitteilung der SPD.

Mit seinem widersprüchlichen Verhalten zu vorher wirksam gefassten Beschlüssen habe der Verbandsvorsteher das Vertrauen in die Verlässlichkeit des NPH als Vertragspartner ebenso beschädigt wie den Glauben der Öffentlichkeit an eine zukunftsweisende Verkehrspolitik im heimischen Raum.