Der Probealarm beginnt um 11 Uhr mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall „Entwarnung“ bedeutet. Nach einer fünfminütigen Pause folgt ein eine Minute lang auf- und abschwellender Dauerton, der im Ernstfall vor Gefahren warnt. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt ein einminütiger Dauerton den Probealarm ab, der die Entwarnung signalisiert.

Ergänzend werden sich am Tag die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „KATWARN“ per Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone melden und die Warnmeldung begleiten, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Die Apps können in allen „App Stores“ kostenlos heruntergeladen werden.

Ebenfalls angesteuert werde das neue Handy-Warnsystem „Cell Broadcast“ des Bundes, welches über die Mobilfunknetze eine Warnmeldung direkt aufs Smartphone schickt. Eine App ist dafür nicht erforderlich. Gewährleistet sein muss jedoch der Kontakt zum Handynetz. Außerdem müssen bestimmte Handyeinstellungen im Vorfeld vorgenommen werden. Hinweise zur Funktionalität und zu technischen Limitationen gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Erstmals erprobt wird am 9. März eine Warnung über bestimmte Stadtwerbe- und Informationstafeln, die landesweit angesteuert werden können.

Weitere Informationen zu den Warnungen und Bedeutungen der Signale gibt es unter: www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung-und-sirenen/sirenen oder www.kreis-paderborn.de/bevoelkerungsschutz.

Informationen rund um Cell Broadcast erhalten Interessierte beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter www.bbk.bund.de.