Nur haarscharf am Rekord vorbei

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Unter diesem Motto zogen am 8. Januar 70 Sternsinger durch die Straßen von Elsen. Das Ergebnis kann sich mehr als nur sehen lassen: Bis zum 24. Januar sind 26.472,31 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Das ist kaum weniger als im vergangenen Jahr, als mit 26.550 Euro ein Rekordergebnis erreicht wurde.

70 Sternsinger in Paderborn-Elsen unterwegs – Spenden in Höhe von 26.472,31 Euro

Bis kurz vor dem Aktionstag sah es so aus, als würden nicht genügend Sternsinger zusammenkommen, doch viele Anmeldungen kamen erst in der ersten Jahreswoche. Beim Einstimmungstreffen wurde das Verhalten an der Tür geübt. Dieses Jahr galt es coronabedingt besondere Regeln zu beachten, um alle gut zu schützen.

Am Samstagmorgen sammelten sich die Sternsinger am Dionysius-Haus. Nach dem Verteilen der Bezirke und der in diesem Jahr angeschafften Sternsingerbeutel, die beim Sammeln der Süßigkeiten das Tragen erleichtern sollten und vom Erzbistum unterstützt wurden, zogen die Sternsinger in die Kirche zur Aussendungsfeier. Vikar Thorsten Hasse segnete in der Feier die Sternsinger-Kreide und Aufkleber, sowie die einzelnen Gruppen, die gleich darauf in die einzelnen Bezirke aufbrechen sollten. Dort zogen die Sternsinger durch die Straßen, klingelten an den Türen der Häuser und schrieben - oder klebten - den Segen „20 * C + M + B + 22“ begleitet vom Segensspruch: „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) an. Zur Mittagszeit fanden sich einige Gruppen im Dionysius-Haus zum Mittagessen ein. Das Küchenteam hatte einiges zu tun, denn es bereitete neben Pommes und Würstchen auch Kakao und Kaffee für die drei Kakaotaxis vor, die dann durch Elsen fuhren und die Gruppen mit Verpflegung versorgten. Um den Besuch an der Tür für alle Beteiligten sicher zu gestalten, wurden die Spenden mit einem eigens dafür gebastelten Kescher entgegengenommen.

Am Sonntag machten sich dann noch einmal einzelne Gruppen auf den Weg und besuchten die verpassten oder am Vortag nicht erreichten Elsener. Im Anschluss an die Dankmesse am Nachmittag erhielt jeder Sternsinger eine Süßigkeitentüte und eine Urkunde.