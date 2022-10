„Oben ohne“: Entscheidung über Umfrage vertagt

Paderborn

In einigen deutschen Städten ist es bereits erlaubt: Dort dürfen Frauen in den öffentlichen Bädern bereits „oben ohne“ schwimmen. In Paderborn ist man noch nicht soweit. Hier soll zunächst per Umfrage ein Stimmungsbild eingeholt werden. Über die Form der Umfrage ist im Bäderausschuss nun intensiv diskutiert worden. Eine Entscheidung wurde vertagt.

Von Ingo Schmitz