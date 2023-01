Oberstleutnant und Hauptkassierer im Amt bestätigt

Paderborn-Neuenbeken

Zur Jahreshauptversammlung des Heimatschutzvereins Neuenbeken konnte Oberst Dirk Claes die Mitglieder in diesem Jahr wieder zum gewohnten Termin im Januar in der Beketalhalle begrüßen. Dabei stellten sich die Mitglieder in den Dienst der guten Sache und sammelten für caritative Zwecke.