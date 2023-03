Nur im Diözesanverband Paderborn-Land steigen die Mitgliederzahlen

Bezirksbundesmeister David Steffens bedankte sich bei Hubert Bonke für die 20-jährige Arbeit als Oberst der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof und bei Hans Norbert Keuter für die zehnjährige Arbeit als Oberst der St.-Dionysius-Schützenbruderschaft Buke. Beide hätten in ihren Orten durch vielfache Aktivitäten Veränderungen und Fortschritte erreicht und sich auch im Bezirksverband engagiert eingebracht. Als neuer Hövelhofer Oberst stellte sich Ralf Mersch vor und wurde mit einem dreifachen Horrido begrüßt.

Wie der Bezirksbundesmeister mitteilte, habe sich die Mitgliederzahl im Bezirksverband Paderborn-Land seit dem vergangenen Jahr um 138 Personen auf jetzt 16.739 erhöht. Walter Finke sagte, dass der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 951 Mitglieder verloren hätte auf nun 231.765 Personen. Alle Diözesen hätten vergangenes Jahr einen Mitgliederschwund zu verzeichnen gehabt. Nur im Diözesanverband Paderborn seien die Mitgliederzahlen gestiegen, bei den Altschützen um 152, bei den Jungschützen um 350.

Finke bedankte sich ausdrücklich bei den Vereinen für ihre Unterstützung bei der Ukrainehilfe. Zusammen mit der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) und der Stadt Dormagen seien mittlerweile Sach- und Geldspenden im Wert von über einer Million Euro in die Ukraine gebracht worden.

Der Bezirksbundesmeister legte die Abrechnung des vergangenen Bezirksverbandstages vor. Er machte deutlich, dass wegen des Anstiegs der Preise in allen Bereichen eine Erhöhung der Umlage pro teilnehmende Person unumgänglich sei. Die Bruderschaften stimmten mit großer Mehrheit zu, den Betrag auf 15 Euro anzuheben. In den Bezirksvorstand wurde Frank Bröckling berufen, um sich in besondere Aufgaben einarbeiten zu können.

Bei den zukünftigen Terminen wies Jungschützenmeister Leon Fieseler besonders auf den Bezirksjungschützentag am 22. April in Schwaney hin. Oberst Michael Krevet-Alpmann lud die Vereine zum Bundesjungschützentag am 26. August nach Kirchborchen ein.