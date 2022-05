Wieder Offene Ateliers in Paderborn und Umgebung

Paderborn

Zum 20. Mal laden Künstler Interessierte ein, ihnen über die Schultern zu schauen und einen Einblick in das Schaffen zu erhalten. Die Offenen Ateliers in Paderborn und Umgebung sind an den Wochenenden 28. und 29. Mai sowie 4. und 5. Juni. Mehr als 50 Künstler beteiligen sich. Passend dazu gibt es in den Artboxen weitere Informationen: mit Kunstpostkarten der Ateliers.