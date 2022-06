Offene Werkstatt in Paderborn knackt bald die 100

Freiwerk verdoppelt Mitgliederzahl – Tag der offenen Tür am Samstag, 25. Juni

Paderborn

Der Verein wächst, immer mehr Bürger tauschen sich an der Werkbank aus: 100 Mitglieder wird das „Freiwerk – Deine offene Werkstatt“ bald haben. Ob Schreiner- und Tischlerarbeiten, Nähen, Häkeln und Stricken, Reparaturen am Fahrrad oder das kreative Gestalten – das Angebot ist vielfältig. Einen Einblick geben die Mitglieder an diesem Samstag, 25. Juni, bei einem Tag der offenen Tür.

Von Rajkumar Mukherjee