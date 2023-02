Öfter mal stehen in der Paderhalle

Dadurch konnte die Zuschauerkapazität auf gut 1500 erweitert werden. „Das Krautrockfestival hat für ausgebuchte Hotels in Paderborn gesorgt, wir hatten noch nie so viele ausländische Gäste in der Paderhalle“, erinnert sich Rodehuth. Für März 2024 sei eine Fortsetzung geplant. Der Geschäftsführerin schwebt vor, in einer Woche ohne Bestuhlung mehrere Formate und Konzerte anzubieten. Beim „Krautrockfestival“ waren Bands wie Kraan, Jane, Birth Control und Epitaph aufgetreten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert