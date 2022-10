Oldtimer auch im Kreis Paderborn auf dem Vormarsch

Autos die gestern noch als Alltagsauto durch die Straßen des Kreises bewegt wurden, sind heute mit einem H-Kennzeichen unterwegs. Die Zeiten, in denen Oldtimer durch schwungvolle Formen und polierte Chromleisten auf den ersten Blick erkennbar waren, sind vorbei. Auch ein Massenfahrzeug wie der Golf II oder ein Mercedes der Baureihe 124 dürfen sich mittlerweile mit dem Kennzeichen schmücken.

Golf II gehört mittlerweile zum alten Eisen - Mercedes SL 300 steht im Urzustand in Wewer

Ralf Collatz, Pressesprecher des ADAC in Ostwestfalen Lippe, weiß, dass da auch eine ganz gehörige Portion Nostalgie mit im Spiel ist: „Für viele Menschen sind diese Autos eine Erinnerung an die Kindheit und Jugend. In diesen Autos hat man Fahren gelernt. Sie waren überall präsent und sind das teilweise noch bis heute“.