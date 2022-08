Oldtimertage feiern Premiere in Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus

92 Jahre hatte ein Opel Admiral auf dem Blech. Das Fahrzeug von 1930 war das älteste Auto, welches am vergangenen Wochenende zu den ersten Oldtimertagen auf dem Schlossparkgelände in Schloß Neuhaus angereist war. Bei bestem Wetter konnten die Besucher die historischen Fahrzeuge von Buick bis Mercedes in Augenschein nehmen.

Von Franz Köster