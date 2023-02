Online-Supermarkt Picnic in Paderborn gestartet

4200 Haushalte in der Domstadt wollen beliefert werden

Paderborn

Vom 1. Februar an können Paderborner Haushalte den Einkauf beim Online-Supermarkt Picnic erledigen und sich frische Lebensmittel kostenlos nach Hause liefern lassen. Das Start-up Picnic hat an diesem Mittwoch sein neu gebautes City-Hub in Paderborn eröffnet.