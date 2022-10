Ortsheimatpfleger schaut zurück: 100 Jahre  Friedhof in Paderborn-Sande

An das 100-jährige Bestehen des Friedhofs in Paderborn-Sande wird am Allerheiligenfest in einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Friedhof erinnert. Ortsheimatpfleger Vinzenz Heggen nimmt das Friedhofsjubiläum zum Anlass für einen Blick in die Vergangenheit.

Das erste Begräbnis in Paderborn-Sande fand am 21.

Oktober 1922 auf dem neuen Friedhof statt. Der 78-jährige Landwirt Henricus Wecker-Langlau aus der Stifterfamilie

des Grundstücks wurde als erster bestattet, berichtet Heggen.

Bis 1969, als die politische Gemeinde Sande den Friedhof in ihre Zuständigkeit übernahm, wurde er in kirchlicher Trägerschaft geführt. Am Anfang standen schwierige Verhandlungen mit der Mutterpfarrei und der politischen

Gemeinde in Elsen.

Denn lange Zeit hatte Sande kirchlich zur Pfarrei Elsen gehört. Das gesamte kirchliche Leben hatte sich in Elsen abgespielt. Auch die Bestattungen wurde in Elsen vorgenommen. „Bevor ein eigener Friedhof in Sande errichtet werden konnte, musste daher zunächst einmal

die Abpfarrung von Elsen erreicht werden“, schreibt der Ortsheimatpfleger.

Daher stellten der Gemeinderat und der Kirchenvorstand am 26. Juni 1920 gemeinsam einen Antrag an das Paderborner Bistum, dass Sande Filialgemeinde mit eigener Vermögensverwaltung werden möge. Mit Schreiben vom 23. August 1920 wurde dem Antrag stattgegeben.

Die Kapelle auf dem Friedhof in Sande. Foto: Vinzenz Heggen

Damit war der Weg für die Bildung der Filialkirche und damit die langersehnte Errichtung

eines eigenen Sander Friedhofes frei. Das benötigte Grundstück fand man an der Bundesstraße 64 durch eine Stiftung der Familie Wecker-Langlau.

Die Grundanlage des Friedhofs wurde im Jahre 1922 entwickelt. Die dazu erforderlichen

Arbeiten geschahen in Hand- und Spanndiensten der Gemeindemitglieder. Dabei wurden

unter anderem umfangreiche Rodungen durchgeführt und die Wege und Grabstätten eingeteilt.

Nach zweimaliger Erweiterung des Friedhofsgeländes in den 1960er Jahren schloss die

politische Gemeinde Sande am 9. Februar 1969 mit der Kirchengemeinde St. Marien einen

auf 90 Jahre datierten Pachtvertrag ab, um die Unterhaltung des Friedhofs in die alleinige

Zuständigkeit der Kommune zu überführen. Die Stadt Paderborn trat 1975 als

Rechtsnachfolgerin in den Vertrag ein. 1970 kam es zu einer Neugestaltung des Friedhofes,

die auch den Bau der Friedhofskapelle einschloss, deren Einweihung am 17. Januar 1971

gefeiert werden konnte.

Das Gedenken an das 100-jährige Bestehen wird am Allerheiligenfest, Dienstag, 1. November, in einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Friedhof begangen. Die Gedenkfeier beginnt um 17 Uhr in und vor der Friedhofskapelle. Der Friedhof wird an verschiedenen Stellen illuminiert sein.

Einem Kurzvortrag zur Geschichte des Friedhofs schließt sich eine kurze Andacht für die

Verstorbenen an. Es folgt dann eine Lichterprozession zum Hochkreuz, das gleichzeitig als

Ehrenmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs dient. Die Gedenkfeier wird von der

Chorgemeinde St. Cäcilia und der Blasmusik Sande musikalisch gestaltet. Die gesamte

Sander Bürgerschaft ist dazu eingeladen.