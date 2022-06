Pader-Kultour verschönert die Stadt

Pfingstsonntags-Spaziergang begeistert in Paderborn mit Kunst und Kultur

Paderborn

Jonglieren können viele, aber so wie das Quintett Copyleft die Ringe, Kegel und Bälle zum Tanzen bringen, das ist einzigartig. Die fünf Männer zeigten am Pfingstsonntag eine einzigartige Mischung aus Tanzchoreografie und Jonglierkunst. Die Bälle rollen über den Körper und die Ringe fliegen durch die Luft. Das Publikum staunt. So faszinierend ist die Pader-Kultour!

Von Katharina Freise