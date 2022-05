Pader soll besser erlebbar werden

Ausbau der Michaelstraße beginnt am 30. Mai – Vollsperrung ab 27. Juni

Paderborn

Am Montag, 30. Mai, beginnen die Arbeiten zum Ausbau der Michaelstraße. Ziel der Maßnahmen ist eine Aufwertung der Ufermauer der Rothobornpader. In der zum Domquartier führenden Michaelsstraße soll entlang der Pader ein Ufersteg entstehen, der im oberen Flusslauf in einen Bereich mit Sitzstufen mündet. Hierdurch soll die Pader für Bewohner und Besucher besser erlebbar werden.