Handwerk sauer auf Paderborner Bürgermeister

Die städtische Wohnungsgesellschaft Paderborn (WGP) hat mit den Ausschreibungen für das Alanbrooke-Quartier begonnen. Es geht aktuell um den Bau von acht der insgesamt 14 geplanten Mehrfamilienhäuser, für die Handwerksfirmen gesucht werden. Doch anstatt sich über die bevorstehenden Aufträge in wirtschaftlich schweren Zeiten zu freuen, macht sich im heimischen Handwerk Verärgerung breit. Der Vorwurf an Bürgermeister Michael Dreier geht in Richtung Wortbruch.

Das Problem: Aufgrund der gewählten Ausschreibungsmodalitäten werden sich wohl nach Einschätzung der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe nur wenige heimische Betriebe an der Ausschreibung beteiligen können, weil sie schlichtweg zu klein sind. Das jeweils von der Stadt gewählte Auftragsvolumen sei nicht zu leisten, bringt es Hauptgeschäftsführer Michael Lutter, auf den Punkt. Was erschwerend hinzukomme: Nach Auskunft der Vergabestelle sei nicht vorgesehen, so Lutter, die einzelnen Aufträge in kleinere Lose zu unterteilen.