Paderborn Bahnhofshalle wird jetzt in Trümmer zerlegt

Paderborn

In diesen Tagen hat das letzte Stündchen der alten Paderborner Bahnhofshalle geschlagen. Am Donnerstag hatten die Abrissbagger schon ein großes Loch in die Außenwand gerissen, in der kommenden Woche soll sie dem Erdboden gleichgemacht sein. „Damit haben wir jetzt Halbzeit bei den Abrissarbeiten“, sagt Heinrich Hillebrand, Geschäftsführer der Bremer AG-Tochter PB1 GmbH, die den Neubau der Bahnhofshalle mit Hotel als Investor stemmt.

Von Maike Stahl