Paderborn bekommt einen Radaranhänger

Jetzt doch: In Paderborn wird demnächst ein Radaranhänger bei der Jagd auf Raser eingesetzt. CDU, Grüne und SPD stimmten am Donnerstag im Hauptausschuss mit breiter Mehrheit für das Vorhaben. Ablehnung kam von Linksfraktion, FÜR Paderborn, FDP, AfD und Verani Kartum (fraktionslos). Unklar ist noch, ob das Gerät gekauft oder geleast wird.

Im Kampf gegen die Raser- und Poser-Szene – neue Blitzsäulen an der B68 – mit Kommentar

Blitzer Dana im Einsatz in Paderborn.

Ebenfalls beschlossen wurde am Donnerstag der Kauf zweier Blitzsäulen, die künftig an der B68/Warburger Straße stehen sollen. Ihr Auftrag ist es, durch die Tempoüberwachung das Unfallrisiko an der Einmündung der B64 zu senken.