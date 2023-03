Paderborn bewirbt sich um Städtebaupreis 2023

Die Umgestaltung des Mittleren Paderquellgebietes könnte im Rahmen des Deutschen Städtebaupreises 2023 prämiert werden. Das hat die Technische Beigeordnete der Stadt Paderborn, Claudia Warnecke, am Donnerstag (2. März) dem Fachausschuss mitgeteilt.

Mittleres Paderquellgebiet vorgeschlagen: Einladung zur Preisverleihung in Berlin

Die Stadt Paderborn hatte das Projekt eingereicht und sei nun zur feierlichen Preisverleihung am 26. Mai nach Berlin eingeladen, sagte Warnecke im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion. Ob das Projekt eine Belobigung, eine Auszeichnung oder einen Preis erhalte, kläre sich jedoch erst im Rahmen dieser Veranstaltung.

Der im Jahre 1980 ins Leben gerufene Deutsche Städtebaupreis dient der Förderung einer zukunftsweisenden Planungskultur und Stadtbaukunst. Mit dem Städtebaupreis werden in der Bundesrepublik Deutschland realisierte städtebauliche Projekte prämiert, die sich durch nachhaltige und innovative Beiträge zur Stadtbaukultur sowie zur räumlichen Entwicklung im städtischen und ländlichen Kontext auszeichnen. Mit seinem ganzheitlichen Anspruch fordert der Städtebaupreis die Bauherren und die Auftragnehmer heraus, interdisziplinär, weitsichtig und nachhaltig zusammenzuarbeiten sowie wegweisende Projekte zu entwickeln, die den Ansprüchen der Gesellschaft nicht nur entsprechen, sondern diese auch mit formen.

Der Preis wird in zwei Sparten vergeben. Neben dem „klassischen“ Städtebaupreis wird ein Sonderpreis ausgelobt, der vor allem dem „Aufspüren“ neuer städtebaulicher und stadtplanerischer Handlungsfelder, Strategien und Verfahrenswege dient. Der 2022/2023 parallel zum Städtebau-Preis ausgelobte Sonderpreis akzentuiert besonders dringliche Handlungsfelder in Städtebau und Stadtplanung. Das Thema des Sonderpreises 2023 lautet „Klimaanpassung gestalten“.

Der Klimawandel fordert den Städtebau heraus: Die drängende Aufgabe laute, die Kommunen als sozial-ökologische Systeme konsequent und kompromisslos an die Belastungen des Klimawandels anzupassen – nicht zuletzt, um die Lebensqualität zu sichern. Die Stadtentwicklung spiele eine maßgebliche Rolle bei der Erreichung der Klimaschutzziele, heißt es in der Ausschreibung. Für den Sonderpreis wurden daher städtebauliche Projekte und umsetzungsorientierte Planwerke gesucht, die einen besonders beispielhaften, zukunftsweisenden oder auch experimentellen Beitrag zur Anpassung der Kommunen, ihrer Stadtteile und Quartiere an den Klimawandel leisten. Es geht um die Transformation des Gebäudebestands oder Freiraums auf allen Maßstabsebenen.