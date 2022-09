Paderborn blickt auf die Zukunft hinter dem Stacheldraht

Vorbei an hohen Mauern, der grüne Stacheldraht ragt herüber und sticht direkt ins Auge. Heute ist die Schranke offen und man kann durch die Kontrollpunkte fahren.

In der Ausstellung zum Zukunftsquartier wurden die wichtigsten Ergebnisse des Masterplan-Prozesses präsentiert. Mit Fotos, Infos und Bodenbemalung.

Noch ist die Vergangenheit auf dem Kasernen-Gelände spürbar und sichtbar. An der Driburger Straße wurden am Sonntag die Türen geöffnet – oder zumindest die Eingangsschranke zum Gelände. Die Besucher wurden von nassgeregneten Lotsen über das Gelände zum Parkplatz geleitet. Viele Wege blieben aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nur mit der Bimmelbahn konnten die Besucher in einer rund 30-minütigen Fahrt einen größeren Teil des Geländes erkunden.