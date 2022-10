„Paderborn braucht noch mehr Fakultäten“

„Die Universität kann als Magnet für ein junges Publikum dienen, Universität steht für Wachstum, Neuerung, für junge Menschen und sie steht für eine attraktive Stadt“, betont Wolters. Er bezog damit Stellung zu der von dieser Zeitung am 8. Oktober in dem Wochenendkommentar „Germanisten gibt es schon genug “angestoßenen Diskussion darüber, ob Paderborn für die Zukunft noch mehr als die bereits 20.000 angehenden Akademiker benötige oder stattdessen mehr Handwerker und Kaufleute.

Junges Image

Hochschulen seien ein Kennzeichen wirtschaftlich erfolgreicher Städte, sagt Wolters. „Die Universität hilft uns, ein junges Image in den Standort zu bekommen“, erläutert er. Wer in Paderborn studiere oder lehre, bleibe nicht selten hier und gründe eine Familie. Dank der Universität, der FHDW, dem bib, der Katho NRW und der Theologischen Fakultät sei Paderborn „ein sehr guter Bildungsstandort“. Neben dem Fraunhofer würde sich Wolters auch ein Helmholtz-Institut wünschen.

Verlust von Fachkräften droht

Der Bedarf an Akademikern bedeute aber nicht, dass keine weiteren Handwerker oder Absolventen gewerblich-kaufmännischer Berufe benötigt würden. „Wir brauchen das alles in starker Ausprägung“, ist Wolters überzeugt. Seine Auffassung unterfüttert er mit Zahlen. In den nächsten fünf bis sieben Jahren verliere die Stadt Paderborn voraussichtlich etwa 3500 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Fachkräfte, und das nicht nur, weil Mitarbeiter in Rente gingen. Die Ausbildungsanstrengungen müssten verstärkt werden, und in einer solchen Situation helfe es nicht weiter, Berufe gegenüberzustellen und „zu sagen, was du da machst, brauchen wir nicht“.

Sozialwesen die Branche mit dem stärksten Wachstum

Für das neue Ansiedlungskonzept wertete die Wirtschaftsförderungsgesellschaft die wachstumsstärksten und beschäftigungsstärksten Branchen im Kreis Paderborn aus sowie die Wirtschaftszweige mit den meisten Azubis. Demnach bilden das Sozialwesen (ohne Heime) und das Gesundheitswesen die Branchen mit dem höchsten Wachstum. Aber auch Architektur- und Ingenieurbüros, der Einzelhandel, die Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, von Nahrungs- und Futtermitteln sowie die Gebäudebetreuung und der Garten- und Landschaftsbau rangieren im Vorderfeld. Paderborn ist also trotz der „Universität der Informationsgesellschaft“, wie sich die Hochschule selbst nennt, beileibe nicht nur eine IT-Stadt.

Das Gesundheitswesen, der Einzelhandel, die Bereiche Erziehung und Unterricht sowie das Sozialwesen stellen die beschäftigungsstärksten Branchen dar. Der Maschinenbau auf Platz 9 liegt ebenfalls noch in der Spitzengruppe. Und was die Wirtschaftszweige mit den meisten Auszubildenden angeht, rangiert auch in dieser Rubrik das Gesundheitswesen ganz vorn, gefolgt vom Baugewerbe, dem Einzelhandel und der Metallerzeugung und -bearbeitung.

Paderborn benötige das Studium, das duale System, die Handwerkerlehre und die kaufmännische Ausbildung gleichermaßen. Und bei all dem dürfe der zweite Bildungsweg, auch für Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen, nicht vergessen werden, mahnt Wolters. Im Zukunftsquartier, das an der Driburger Straße entsteht, „brauchen wir diejenigen, die planen, diejenigen, die es umsetzen, und jene, die sich um die Abrechnung kümmern“. Dort entstehe Paderborn im Kleinen neu.

WfG befürwortet Azubi-Wohnheime

Personalmangel als Wachstumshemmer könne nur teilweise durch Automatisierung und Digitalisierung ausgeglichen werden, glaubt der Experte. Die Kloschüssel werde auch in Zukunft von Hand montiert. Bei den Unternehmen in Paderborn sei die Ausbildungsbereitschaft hoch, aber auch sie müssten sich an die veränderten Erwartungen junger Menschen anpassen. Der Wunsch nach Work-Life-Balance, mehr Freizeit und mehr Freiheit bei der Arbeit lasse sich nicht mit 500 Euro zusätzlich im Monat abgelten, glaubt Wolters. In kommunal geförderten Wohnheimen für Azubis analog zu den Studenten-WGs sieht er ein Instrument, um eine Ausbildung im Handwerk attraktiver zu machen: „Wir würden das sehr begrüßen und unterstützen. “

Dass die Bürger teilweise lange auf Handwerker warten müssten, habe mit der Niedrigzinspolitik und der hohen Baunachfrage in den vergangenen zehn Jahren zu tun. Außerdem hätten viele Menschen während der Corona-Pandemie ihre Häuser und Wohnungen im Bestand saniert, sie verschönert und sich neue Küchen angeschafft. „Irgendwann ist der Markt überfordert “, betont Wolters. Angesichts von Lieferengpässen, steigender Zinsen und des Bedarfs an Azubis seien die Aussichten ungewiss.

In den Schulen werde nicht oder zu wenig über Handwerksberufe informiert, außerdem sei bei der Abstimmung unter den Akteuren Kreishandwerkerschaft, IHK, Kreis Paderborn, Agentur für Arbeit und WfG noch Luft nach oben, findet Wolters. Ein schlechtes Zeichen für Paderborns Wirtschaft wäre ein negativer Pendlersaldo. Aber noch pendelten „mehr Menschen zur Arbeit nach Paderborn hinein als hinaus“.