Paderborn dankt seinen Tornado-Helfern

„Herzlichen Dank für alles, was Sie in diesen Tagen geleistet haben“: Knapp drei Monate nach dem verheerenden Tornado, der durch die Stadt zog, bedankten sich Stadt und Kreis mit einem Grillfest bei den 350 Helfern. Bürgermeister Michael Dreier und Landrat Christoph Rüther lobten dabei unter anderem die Arbeit der Einsatzkräfte, darunter des THW (Foto), aber auch von Feuerwehr, Polizei, DRK und Malteser.

Im Rahmen eines Helferfestes in der Kämperbaude auf dem Paderborner Schützenplatz hatten Stadt und Kreis auf Einladung von Bürgermeister Michael Dreier und Landrat Christoph Rüther am Montagabend mehr als 350 Helferinnen und Helfern zum Grillfest eingeladen.

„300 zum Teil stark beschädigte Häuser, 50 Betriebe, die zum Teil komplett neu aufgebaut werden: Gott sei Dank gab es immerhin keinen Todesfall zu verzeichnen“, blickte Dreier in seinem Grußwort zurück. Auch der schwerstverletzten Frau gehe es mittlerweile deutlich besser, und sie sei wieder zu Hause. In ihrem Namen solle er sich für den großen Zuspruch aus der Bevölkerung bedanken und Grüße ausrichten.

Der Tornado habe viel verändert, jedoch gab es an diesem schicksalhaften Tag für Paderborn, Freitag, 20. Mai, viele „Helfer in der Not“. Manche hatten Uniformen an, wie Feuerwehr, Polizei und THW, andere stammten aus Vereinen und Institutionen, einige waren „Paderborner Helden“, andere kamen aus Nachbarstädten und -kommunen, um zu helfen und zu beweisen, dass man in der Not zusammenrückt. Hinzu kamen unzählige Ehrenamtliche, Firmen, insbesondere Handwerksbetriebe, und freiwillige Helfer, die allesamt Grandioses leisteten, so Dreier.

Der Dank ging an Rettungskräfte, Ehrenamtliche, Firmen, Vereinen und insbesondere freiwilligen Helfer, die nach dem Tornado am 20. Mai tatkräftig mitanpackten. 350 Beteiligte folgten der Einladung von Stadt und Kreis. Viele berichteten von ihren persönlichen Erlebnissen während des Tornado-Tages. Foto: Jörn Hannemann

„Ihr wart da in dem Moment, als ihr gebraucht wurdet. Und das in einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Innerhalb weniger Minuten brannten die Telefone“, lobte Landrat Christoph Rüther das Verhalten. „Es meldeten sich beispielsweise bei der Polizei Kollegen, die nicht im Dienst waren und fragten; Wo werden wir gebraucht? Wir sind sofort da!“

Spur der Zerstörung: Schwere Schäden nach Tornado in Paderborn Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann An der Hathumar Straße hat ein Baum ein Auto völlig zerstört. Foto: An der Hathumar Straße hat ein Baum ein Auto völlig zerstört. Foto: Hannemann Betroffen ist auch eine der schönsten Straßen in Paderborns: das Fachwerkhäuser-Ensemble an den Dielen. Foto: Hannemann Auch das Paderborner Michaelskloster ist betroffen… Foto: Hannemann Das Paderquellgebiet ist kaum wieder zu erkennen. Viele Bäume sind die in der Bäume gefallen und drohen die Unterführung am Brauhaus/Gaucho zu verstopfen. Die Feuerwehr ist mit schwerem Gerät vor Ort um den Durchfluss wieder zu ermöglichen. Foto: Hannemann Foto: Julia Queren Foto: Hannemann Schwere Schäden nach dem Tornado in Paderborn. Der Sturm hat bei dieser Firma an der Senefelderstraße das halbe Dach abgerissen . Foto: Jörn Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: Zum Teil wirbeln große Metallteile durch die Luft wie hier am Redaktionsgebäude an der Senefelderstraße. Foto: Jörn Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Tornado an der Senefelder Straße in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe Tornado an der Senefelder Straße in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe Foto: Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: Zum Teil wirbeln große Metallteile durch die Luft wie hier am Redaktionsgebäude an der Senefelderstraße. Foto: Jörn Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: An der Senefelderstraße in Paderborn fliegen Teile von Solaranlagen, Dächerverkleidungen und Müll durch die Gegend . Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Selbst in Not: Ein Baum versperrt die Zufahrt zum Paderborner THW. Foto: Jörn Hannemann Hier ist ein halbes Dach durch den schweren Sturm abgedeckt worden. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Auf der Senefelderstraße ist kein Durchkommen mehr. Foto: Jörn Hannemann Der Sturm, vielleicht ein Tornado, hat diesen massiven Stamm gedreht wie ein Gummiband. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022 Foto: Jörn Hannemann Die umher wirbelnden Teile haben auch dieses Fenster eingeschlagen. Foto: Jörn Hannemann Sofort nach dem Sturm begannen Aufräumarbeiten mit einem Radlader. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Julia Queren Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe

Ukrainischer Flüchtling reist mit Zug an, um zu helfen

Zwei weitere Beispiele: Besonders in Erinnerung geblieben ist Christian Stork, der nach dem Tornado für die Stadt auf dem Schützenplatz die zahlreichen privaten Hilfsangebote koordinierte, der ukrainische Flüchtling Evgeny. „Als er von dem Tornado in Paderborn erfuhr, hat er sich in Bahn und Bus gesetzt und ist von seiner Unterkunft in Schieder-Schwalenberg nach Paderborn gekommen.“ Mit seinem Handy und einem Google-Übersetzer kam er zum Helferzentrum in der Königsträßer-Kompaniebaude und bot seine Unterstützung an. „Deutschland hilft der Ukraine, sie haben viel Gutes für mein Land getan. Jetzt will ich als Zeichen der Dankbarkeit helfen“, habe er betont. Und das tat er auch: Stundenlang sammelte er auf Feldern rund um Benhausen und Neuenbeken mit dutzenden anderen Freiwilligen Trümmerteile auf, die durch den Tornado hunderte Meter weit getragen wurden, berichtet Stork: „Ein tolle Geschichte am Rande dieses Ereignisses.“

Christian Stork, der die freiwilligen Helfer koordinierte, bedankte sich insbesondere beim ukrainischen Flüchtling Evgeny, der mit Zug und Bahn aus seiner Unterkunft in Schieder zum Helfen nach Paderborn kam. Foto: Jörn Hannemann

Landschaftsgärtner hilft mit Spezialbagger

Ebenfalls unter den Helfern: Christian Kruse. Als der 38-jährige Landschaftsgärtner am Abend von den massiven Schäden hörte, die der Tornado angerichtet hatte, fuhr er noch am selben Abend kurzerhand zur Baustelle an der Frauenklinik, wo sein Spezialbagger mit Greifarm stand. Er wusste: „Damit lassen sich die wie Streichhölzer umgeknickten Bäume leicht zur Seite räumen. Das kann helfen!“ Und wie es das tat. In Absprache mit Polizei und Kräften vom Bauhof war er fast bis Mitternacht selbstlos im Einsatz, unter anderem im Riemekeviertel. Auch die darauf folgenden Tage packten er und Mitarbeiter tatkräftig mit an.

Bürgermeister Dreier appellierte, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft nicht zu vergessen, auch mit Blick auf die Zerstörung im Riemekepark, Paderquellgebiet und Geisselscher Garten. „Das sind unglaubliche Herausforderung, die wir zu meistern haben. Aber ich bin sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen.“

Landschaftsgärtner Christian Kruse räumte in der Tornado-Nacht mit seinem Spezialbagger Bäume von den Straßen. Nur ein Beispiel für die hohe Einsatzbereitschaft von Firmen und Handwerksbetrieben in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Weitere Dankeschön-Veranstaltung

Zu einer weiteren Dankeschön-Veranstaltung will Bürgermeister Michael Dreier auch die Teams der drei Akut-Krankenhäuser St. Vincenz, St. Johannisstift und Brüderkrankenhaus St. Josef einladen, die nach dem Tornado im Einsatz waren, kündigte die Stadt am Dienstag an.