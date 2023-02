Paderborn ehrt den Bildhauer Josef Rikus mit einer Werkschau

Zum 100. Geburtstag des Bildhauers Josef Rikus (1923–1989) widmen vom 25. Februar an das Stadtmuseum und das Diözesanmuseum in Paderborn dem umfangreichen Schaffen des Künstlers eine Doppelausstellung. Zu sehen sind mehr als 150 Kunstwerke aus verschiedenen Schaffensphasen, darunter auch bisher nie gezeigte Modelle und Entwürfe.

„Du wirst staunen, wenn Du alles siehst“, schrieb Josef Rikus 1952 in einem Brief an Anneliese Semmer, seine spätere Ehefrau. In diesem Sinn bereiten die Ausstellungsmacher derzeit eine vielseitige und anregende Doppelausstellung vor, die in knapp drei Wochen eröffnet wird.

Josef Rikus begann 1944 seine künstlerische Ausbildung. Zunächst bevorzugte er Holz für seine zarten, zerbrechlich wirkenden Arbeiten. Später wurden Stein, Beton und Bronze seine hauptsächlichen Werkstoffe.

Bekannt ist Josef Rikus, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, vor allem als Bildhauer kraftvoller, stark plastischer Formen und Figuren für den öffentlichen Raum und für Kirchenausstattungen. In Paderborn gestaltete er unter anderem das Wegekreuz am Gierstor, den Neptunbrunnen auf dem Marktplatz und den Chorraum der St.-Elisabeth-Kirche.

Fotografien von Anneliese Rikus

In Ostwestfalen gehört Rikus zu den wichtigsten und produktivsten Künstlern seiner Zeit. Werke von ihm finden sich aber auch im übrigen Westfalen, im Rheinland und vereinzelt auch darüber hinaus.

Die Doppelausstellung macht besonders die Vielseitigkeit des Künstlers Josef Rikus deutlich. Ob Kirchenausstattungen, Mahn- oder Denkmale, Fassadenfiguren oder Brunnen – jede dieser Aufgaben forderte vom Künstler ihre eigene Ausdrucksform.

Das Stadtmuseum widmet sich dem „Mensch, Rikus!“, geht seinem Lebensweg nach, zeigt zahlreiche profane Arbeiten aus privaten und musealen Sammlungen sowie originale Fotografien von Anneliese Rikus, die ihren Mann zeitlebens mit der Kamera begleitet hat. Das Diözesanmuseum lenkt den Blick auf seine Kirchenausstattungen und weitere Werke religiöser Thematik.

Schon jetzt können Führungen in den jeweiligen Museen unter Telefon 05251/8811247 (Stadtmuseum) oder 05251/1251400 (Diözesanmuseum) gebucht werden. Möglich sind auch Doppelführungen durch beide Museen. Erste Informationen zur Doppelausstellung sowie Termine zum vielfältigen Begleitprogramm finden sich unter www.rikus-ausstellung.de.