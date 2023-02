Paderborner organisieren Hilfe für Erdbebenopfer

Paderborn

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien nutzt die Deutsch-Türkische Gesellschaft Paderborn (DTG) ihre Beziehungen zum Istanbuler Stadtteil Beylikdüzü, um den Menschen dort zu helfen. Außerdem sei mit dem Flughafen Paderborn-Lippstadt vereinbart worden, dass eine Halle für Sachspenden zur Verfügung gestellt wird. Das sagte der Vorsitzende der DTG, Wolfgang Weigel, am Dienstag. Der Diözesan-Caritasverband Paderborn wiederum macht 30.000 Euro als Soforthilfe für die Gruppe von Schwester Annie Demerjian im syrischen Aleppo locker.