Paderborn erhält „Forum des Handwerks“

„Waldenburger Straße 19“ als Anschrift auf dem Briefkopf klingt nicht allzu repräsentativ. „Forum des Handwerks“ schon viel mehr. So soll künftig die Adresse der Kreishandwerkschaft Paderborn-Lippe lauten.

So könnte es aussehen: Ein Teil der Waldenburger Straße soll künftig „Forum des Handwerks“ heißen. Von Politik, Verwaltung und Heimatverein gab es eine breite Zustimmung.

Der Paderborner Bauausschuss gab jetzt in der jüngsten Sitzung dafür bei einer Gegenstimme von Für Paderborn grünes Licht. Somit wird das Teilstück der Waldenburger Straße zwischen Breslauer Straße und der Görlitzer Straße umbenannt.

MEHR ZUM THEMA Verwaltung unterstützt Initiative der Dachorganisation Straße fürs Handwerk in Paderborn vorgeschlagen

Bielefeld hat die „Handwerkerstraße“, Lemgo die „Handwerksstraße“ und Mönchengladbach den „Platz des Handwerks“. Bundesweit gebe es viele Beispiele von Städten, in denen der Handwerksbegriff im öffentlichen Stadtbild präsent sei, begründete die Kreishandwerkerschaft ihren Wunsch der Umbenennung. Das Handwerk und seine Organisationen hätten in Paderborn schon immer eine bedeutende Rolle gespielt. In Paderborn reiche ihre Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurück. Auch heute noch spielen die mehr als 2000 inhabergeführten Familienbetriebe im Kreis Paderborn eine bedeutende Rolle – und geben den mehr als 14.000 Menschen im Kreisgebiet Arbeit.

„Eine Paderborner Straße dem Handwerk zu widmen, wäre eine große Geste der Würdigung und Respektbekundung gegenüber den Handwerksbetrieben und -organisationen“, betonte die Stadtverwaltung. Auch der Heimatverein befürwortete die Umbenennung.

Christian Hartmann, CDU-Ratsmitglied und selbst Handwerker, lobte Paderborns neue Adresse als „super Sache“. Für die Handwerker sei es eine gute Marketingmaßnahme. Man müsse auch bedenken, dass die Kreishandwerkerschaft in nächster Zeit ja auch viel in diesen Campus investieren wolle.