Paderborn erinnert an den Novemberpogrom

Wachsam sein gegenüber wiederkehrendem Antisemitismus: Das forderte Pfarrer Ralf Lange-Sonntag bei der Gedenkfeier anlässlich des Novemberpogroms von 1938. Vor dem Mahnmal auf dem Platz „An der alten Synagoge“ in Paderborn hatten sich etwa 300 Menschen zum Jahrestag am 9. November versammelt. Sie gedachten der ermordeten und getöteten Jüdinnen und Juden.

300 Bürger nehmen an Gedenkfeier am Mahnmal teil

Zur Gedenkveranstaltung 84 Jahre nach dem Novemberpogrom 1938 hatten die Stadt sowie die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn (GCJZ) eingeladen. Grußworte sprachen Bürgermeister Michael Dreier und Monika Schrader-Bewermeier, katholische Vorsitzende der GCJZ Paderborn. „Mit der Teilnahme an dieser Gedenkstunde wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen, des Trauerns, des Mitgefühls, aber auch ein Zeichen gegen das Vergessen und für die Versöhnung“, sagte Dreier.

Die Ansprache zum Gedenken hielt Ralf Lange-Sonntag. Er ist Pfarrer im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen und Beauftragter für den jüdisch-christlichen Dialog. „Wir denken auch an die Jüdinnen und Juden, die nur zuschauen konnten und dann sogar noch verhaftet wurden. Wir denken heute an die immer weiter ausufernde Diskriminierung durch Worte, Taten und Strukturen, wir erinnern uns an die damalige Willkür des Rechts.“ Und er erinnerte „an die psychische und physische Gewalt“, der Jüdinnen und Juden ausgesetzt waren – an Flucht und an Morde in Konzentrations- und Arbeitslagern.

Lesung des Gebets „El male Rachamim“

Das Gebet („El male Rachamim“) hielt Dr. Alon Süssholz. Als Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde nahm Xenia Nickel an der Gedenkstunde teil, als stellvertretender Landrat Hans-Bernd Janzen. Musik spielten Dieter Nowak (Djembe) und Timo Usakof (Klarinette).

Zudem lasen Schüler des Berufskollegs Schloß Neuhaus, aus dem Zweig der Höheren Handelsschule und des beruflichen Gymnasiums, beispielsweise mehr als 100 Namen jener jüdischen Mitbürger aus Paderborn vor, die durch das Nazi-Regime starben. Zu den Schülern gehörte David-Liam Schwabe (18). „Mir ist das Gedenken wichtig. Denn es ist wie in dem Satz: Wir verschwinden erst aus dem Leben, wenn wir in Vergessenheit geraten sind“, sagte er.