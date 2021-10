Paderborn erreicht beim Online-Fotowettbewerb des Landes vierten Platz

Paderborn hat bei dem Online-Fotowettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ den vierten Platz belegt. Da die Städtebauförderung 2021 ihr 50-jähriges Bestehen feiert, hat das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung im Sommer diesen Fotowettbewerb ins Leben gerufen.

Die Kommunen waren in einem ersten Schritt dazu aufgerufen, Bilder von ihren Städtebauprojekten einzureichen. In einem zweiten Schritt konnten die Bürger über die schönsten Städtebauprojekte der vergangenen 50 Jahre abstimmen. Über 90 Städte und Gemeinden haben sich an der Aktion beteiligt, mehr als 36.800 Stimmen wurden abgegeben.

Der erste Platz geht an Recklinghausen mit dem Ruhrfestspielhaus. Wuppertal belegt mit der Nordbahntrasse den zweiten Platz. Auf dem dritten Rang landet Siegen mit seiner städtebaulichen Neugestaltung des Siegufers. Zuletzt kann sich Espelkamp über einen Sonderpreis für seinen Beitrag zur Umgestaltung des Grünangers freuen.

Neuordnung und Neugestaltung des Domplatzes

Die Stadt Paderborn hatte sich mit der Neuordnung und Neugestaltung des Domplatzes beworben und den vierten Platz erreicht. Der Domplatz war bis 1809 Friedhof, der – am Handelsweg Hellweg gelegen – zeitweilig sogar auch als Markt diente. Die auf Markt- und Domplatz so entstandene Vernetzung von Kirche, Kultur und Handel wird nun funktional mit gestalterisch hoher Qualität erlebbar und von der Bürgerschaft fortgesetzt. Am 21. September 2019 erfolgte die Fertigstellung des Projektes.

Die vier Sieger-Kommunen erhalten ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Sie werden seit dem 14. Oktober auf den Kanälen des Ministeriums in den sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram und Youtube) unter dem Hashtag #NRWStädteWOW präsentiert. Zudem wird mit den zwölf bestplatzierten Bildbeiträgen ein Fotokalender für das Jahr 2022 gestaltet.