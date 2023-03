FDP regt Ausweitung der Schülertickets in Paderborn an

Paderborn

Mit dem Thema Schulbusverkehr beschäftigt sich die FDP in Paderborn. In zwei Anträgen für den Schulausschuss möchten die Freidemokraten aktuelle Informationen der Verwaltung zur Auslastung der Busse und zum Schulwegticket erhalten. Hierbei regt die FDP unter anderem an, dass Schüler diese Tickets auch außerhalb der Schultage nutzen können.