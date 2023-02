Paderborn greift zum Frauentag Thema Sexismus auf

Sexismus und Antifeminismus macht die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn aus Anlass des Internationalen Frauentages am 8. März zum Thema. Die Auftaktveranstaltung findet am 4. März im Paderborner Rathaus statt.

Auftaktveranstaltung der Gleichstellungsstelle am 4. März

Die Mitarbeiterinnen der Gleichstellungsstelle präsentieren das Programm zum Internationalen Frauentag 2023 in Paderborn: (von links) Dagmar Drüke, Christa Mertens und Kristin Käuper.

Der Internationale Frauentag setzt ein Zeichen für die Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung von Frauen. Zur Auftaktveranstaltung in Paderborn seien für den 4. März, 10 Uhr, alle eingeladen, die mehr über Handlungsstrategien gegen Sexismus und Antifeminismus erfahren möchten, sagt Dagmar Drüke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Paderborn.

Unter dem Titel „Nicht mit uns! Sexismus und Antifeminismus erkennen und begegnen“ halten Carolin Hesidenz und Julia Haas im großen Sitzungssaal einen Impulsvortrag. Sexismus sei auf immer noch alltäglich: Kleidung und Körper würden ungebeten kommentiert, der anzügliche Spruch, die Hand, die ungewollt berührt, nach wie vor fehlende gleiche Bezahlung und Repräsentation, Selbstbestimmung über den eigenen Körper werde Frauen immer wieder abgesprochen, sexualisierte sowie häusliche Gewalt seien keine Seltenheit – „die Welt scheint für (weiße) Männer gemacht“, stellt die Gleichstellungsstelle in ihrer Einladung fest. Sexistische Praktiken und Strukturen seien vielfältig und schränkten Menschen in ihrer Freiheit, Entwicklung oder auch körperlichen und psychischen Unversehrtheit ein.

Phänomen Frauenhass im Internet wird beleuchtet

Die Phänomene „Sexismus und Antifeminismus“ würden häufig gleichgesetzt. Was sie beinhalten und wie sie sich unterscheiden, soll im Impulsvortrag thematisiert werden. Antifeminismus habe viele Gesichter, Sexismus sei eines davon, aber auch Frauenhass, Transfeindlichkeit und weitere Phänomene stützten eine antifeministische Ideologie. Unter anderem werde es um sogenannte „Incel-Foren“unfreiwillig im Zölibat lebender Männer gehen, in denen sich Frauenhass Bahn breche, bis hin zu tatsächlichen Gewalttaten.

Im Rahmen der anschließenden Diskussion besteht die Gelegenheit zum Austausch, insbesondere darüber, wie Betroffene sich gegen Sexismus und Antifeminismus zur Wehr setzen können.

Außerdem wird die Aktivistin Daniela Sepehri, die sich als Feministin für die Frauen im Iran einsetzt, einen Poetry Slam-Beitrag vortragen und ein Interview zur Situation der Frauen im Iran geben. Die Diskussion wird von Julia Ures moderiert. Im Anschluss lädt die Gleichstellungsstelle im Rahmen eines Stehcafés zu einem gemeinsamen Ausklang mit Gelegenheit zum Austausch und Networking in entspannter Atmosphäre ein.

Markt der Möglichkeiten vor dem Rathaus

Das Café des Weltladens „La Bohnita“ bietet außerdem am 4. März ab 9 Uhr im kleinen Sitzungssaal die Gelegenheit, bei Getränken und Leckereien aus fairem Handel mit anderen Interessierten ins Gespräch zu kommen. Vor dem Rathaus findet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr der Markt der Möglichkeiten statt, bei dem zahlreiche Frauennetzwerke, Frauengruppen, Institutionen und Beratungsstellen ihre Angebote vorstellen.

Die Auftaktveranstaltung beginnt um 10 Uhr, der Einlass erfolgt ab 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung ist bis zum 27. Februar unter Tel.: 05251/88-129944 oder per E-Mail an [email protected] möglich. Die Beiträge werden in Gebärdensprache übersetzt.