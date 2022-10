Erprobungsradweg: „Paderborn hat eine Chance verpasst“

Die Mittelstandsvereinigung des CDU-Stadtverbandes Paderborn kritisiert, dass die Politiker den Erprobungsradweg an der Detmolder Straße noch immer nicht gestoppt hätten. Im Mobilitätsausschuss sei die Chance verpasst worden, ein „völlig fehlgeschlagenes Experiment“ zu beenden.

Im Juli begann der umstrittene Verkehrsversuch an der Detmolder Straße. Er soll sechs Monate lang dauern, was die Mittelstandsvereinigung der CDU als Zumutung empfindet.

Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung Friedhelm Koch begründet sein Unverständnis so: „Erprobungsradwege sind sinnvoll, wenn es an der zu testenden Strecke noch keinen Radweg gibt. Es kann in diesem Fall geprüft werden, ob ein solches Angebot die Nutzung der Verkehrsmittel verändert. Kurz, ob die Verkehrsteilnehmer bei einer neugeschaffenen Möglichkeit bereit sind, das Rad stärker zu nutzen.“

An der Detmolder Straße existiere aber seit langem ein Radweg. Also könne es bei einem solchen Verkehrsversuch nur um die Frage gehen, ob die Radfahrer„ lieber auf der bisherigen engen Buckelpiste fahren oder auf einem glatten Straßenbelag“. Um diese Frage zu klären, brauche man aber keinen Erprobungsradweg, „sondern einen kurzen Moment des Nachdenkens“, findet Koch.

Befragung entwertet?

Trotzdem sei eine Befragung gestartet worden, die Koch für falsch aufgezogen hält: „Zum einen richtete sie sich vor Ort ausschließlich an Radfahrer, zum andern findet sie virtuell statt. Hier kann jeder, ob Paderborner oder nicht, auch mehrfach teilnehmen. In Aktivistenkreisen wird bereits zur Mehrfachabstimmung aufgerufen. Bei einem solchen Verfahren ist diese Befragung von vornherein entwertet.“

Koch ist offenbar nicht generell gegen Erprobungsradwege und verweist als Beispiel auf die Neuhäuser Straße. Sie sei die einzige Straße in Paderborn, auf der es noch keinen durchgehenden Radweg gegeben habe und gebe. „Nur da hätte ein Erprobungsradweg aus den eingangs erwähnten Gründen Sinn gehabt“, betont der MIT-Vorsitzende.

Koch: Auswahl ist symbolisch

Die Neuhäuser Straße sei für den Versuch deshalb nicht ausgewählt worden, weil eine Überlastung durch die A33-Abfahrt Schloß Neuhaus während der Bauphase an der Bahnhofstraße erwartet worden sei. Koch vermutet: „Der Erprobungsradweg steht aber im Koalitionsvertrag. Er musste also irgendwie abgearbeitet werden. Symbolisch wurde die Detmolder Straße ausgewählt. Die Tatsache, dass dies eigentlich Nonsens ist und in der gegenwärtigen verkehrstechnisch absoluten Ausnahmesituation stattfinden musste, ist eine grobe Unhöflichkeit gegenüber den Arbeitnehmern und Unternehmen, die auf Pkw und Lkw angewiesen sind. “

Die CDU-Mittelstandsunion hätte es für sinnvoll erachtet, wenn das Ende der vielen Baustellen abgewartet worden wäre, auch um die Schadstoffbelastung für die Umwelt zu senken. „Der Versuch hätte längst abgebrochen werden müssen, nun schleppt er sich weiter dahin“, beklagt Koch.

„ Das ist eine grobe Unhöflichkeit gegenüber den Arbeitnehmern und Unternehmen, die auf Pkw und Lkw angewiesen sind. “ Friedhelm Koch

Bereits Ende August hatte die Mittelstandsvereinigung behauptet, der Erprobungsradweg „lähme“ die Detmolder Straße. Die Interessen der in Paderborn arbeitenden und einkaufenden Menschen würden missachtet.

Wie berichtet, war die Paderborner FDP am 25. Oktober in der Sitzung des Mobilitätsausschusses mit ihrem Dringlichkeitsantrag gescheitert, den Verkehrsversuch an der Detmolder Straße umgehend zu beenden. Abgesehen von der AfD gab es keine weitere Fraktion, die die FDP bei ihrem Ansinnen unterstützen wollte.

FDP-Ratsfrau Anke Zillmann sagte, der Verkehrsversuch stelle eine enorme Belastung für die Unternehmen an der Detmolder Straße dar, weil es zu Verkehrsbehinderungen komme. Außerdem hält sie die Online-Befragung für „nicht gut gemacht“.

Für ein sofortiges Ende habe die FDP keinen triftigen Grund vorgebracht, entgegnete Ulrich Möhl von den Grünen. Auch die Verwaltung hatte zuletzt betont, es gebe keinen Grund für einen Abbruch. Diese Meinung vertrete auch die Polizei.