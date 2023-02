Stadt Paderborn soll Drogenszene mit Umbau verdrängen

Paderborn

Die Szene der Trinker sowie Händler und Konsumenten von Drogen am Platz an der Herz-Jesu-Kirche in Paderborn in den Griff zu bekommen – das ist die einhellige Forderung im Stadtrat. Aber wie? Die CDU regt nun an, den Platz durch einen Umbau an den Radabstellplätzen so ungemütlich zu machen, dass die Szene abwandert. Unterdessen wird die Forderung nach mehr Einsatz für die Geschäftsleute deutlich. Aus diesem Kreis heißt es: „Wir wünschen uns, dass die Stadt einen Schritt auf uns zugeht.“