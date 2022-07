Paderborn ist startklar für neun Tage Libori

Nach drei Jahren ist es wieder soweit: Zum traditionellen Libori-Fest laden die Stadt Paderborn und das Erzbistum von Samstag bis Sonntag, 23. bis 31. Juli, ein. In diesem Jahr sind zwei Jubiläen damit verbunden. So feiern die Besucher die 500. Auflage der Libori-Kirmes und den 50. Geburtstag des Bierbrunnens. Zudem wird Bundespräsidenten Frank-Walter-Steinmeier zu Gast beim Libori-Festmahl sein. Neu ist zudem die Libori-App fürs Smartphone.

Die Fülle des Gesamtangebots brachte Bürgermeister Michael Dreier am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms mit einem Dreiklang auf den Punkt: „Kirche, Kultur, Kirmes.“ Zur Eröffnung gibt es am 23. Juli ab 15 Uhr die Pontifikalvesper im Hohen Dom mit der sogenannten Erhebung der Reliquien des Heiligen Liborius, Schutzpatron des Erzbistums. Zudem wird Dreier ab 16.30 Uhr Paderborns „fünfte Jahreszeit“ vor dem historischen Rathaus einläuten. Mit etwa 1 bis 1,5 Millionen Besuchern rechnet die Stadt in diesem Jahr. Zum Vergleich: Laut einer Schätzung waren es 2019 – der letzten regulären Festausgabe vor der Corona-Pandemie – etwa 1,5 Millionen Besucher.

Das Gefühl, wieder Libori feiern zu können, beschrieb Dreier so: „Endlich ist es wieder soweit.“ Die Kirmes, die „bundesweit und international bekannt“ sei, ist ein Treffpunkt für „Familien, Freunde und Bekannte“. Zugleich verdeutlichte Dreier mit Blick auf das Pandemie-Geschehen seit dem Frühjahr 2020, dass der Verzicht auf das Fest in den vergangenen Jahren richtig gewesen sei. Dreiers Dank galt allen Beteiligten, die Libori in diesem Jahr durch ihren Einsatz wieder möglich machen würden. Deren Engagement sei „eine der wichtigsten Botschaften“, so Dreier. Zudem hob er hervor, dass Libori „ein Fest der Sicherheit“ sei – etwa in Bezug auf die Konzepte der Feuerwehr, der Polizei und des Ordnungsamtes.

Leitwort des Erzbistums ist „Aufatmen“

Für das Erzbistum Paderborn nannte dessen Sprecher Benjamin Krysmann das Leitwort in diesem Jahr: Aufatmen. Die Nähe Gottes sei eben darin, im Aufatmen, zu spüren. „Und das ist wichtig für den Alltag“, sagte Krysmann. Aus kirchlicher Sicht wies er zudem auf eine Änderung im Ablauf hin: So werde die Prozession mit dem Libori-Schrein über den Domplatz führen. Der Grund seien Bauarbeiten in der Krypta. Deshalb befinden sich die Liborius-Reliquien derzeit im Magarethenaltar. Und das wirke sich letztlich auf den Prozessionsweg aus. Als Gäste und hohe Würdenträger erwartet das Erzbistum zudem Yves Le Saux, Bischof von Le Mans, sowie Bohdan Dsjurach, apostolischer Exarch für die Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien, Bischof der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche.

Libori zählt zu den größten und ältesten Volksfesten Deutschlands. Im Mittelpunkt des weltlichen Libori-Festes steht neben der Kirmesmeile mit etwa 150 Schaustellerbetrieben auf dem Liboriberg auch der Libori-Markt oder Pottmarkt auf dem Markt- und Domplatz. Hier werden etwa 140 Stände sein. Zudem sind etwa 80 Stände in der Innenstadt vorgesehen. n Puncto Preise auf der Kirmes kündigte Hans-Otto Bröckling, Vorsitzender des Schaustellervereins Paderborn, an, dass diese etwa bei Kinderkarussells auf dem Niveau von 2019 liegen sollen. Und sollten Steigerungen notwendig sein, beispielsweise aus Sicht von Betreibern von Imbissen und Verkaufsständen, müssten diese „so moderat wie möglich“ ausfallen, so Bröckling.

Und bezüglich des Jubiläums „500 Jahre Libori-Kirmes“ – verschoben vom vergangenen Jahr – wird es einen historischen Markt rund um den Dom geben. Der Markt, organisiert vom Vorsitzenden des Kulturvereins Paderborn, Manfred Schlaffer, erinnert an die Anfänge des Libori-Festes, den 1521 von Bischof Erich von Grubenhagen ins Leben gerufenen Magdalenen-Markt. Rund um den Dom werden alte Handwerke vorgeführt und erlebbar gemacht. Spiele aus alter Zeit gehören ebenso dazu wie Auftritte von Gauklern und Musikanten. Mit einjähriger Verspätung gibt es auch den 50. Geburtstag des Bierbrunnens. Dreier wird den traditionellen Fassbieranstich während der Eröffnung vor dem Rathaus vornehmen.

Viele Festorte mit beispielsweise Kirchen, Bühnen, Museen und der Touristinformation sowie unterschiedliche Zeiten: Damit sich die Besucher orientieren können, gibt es erstmals eine Libori-App. Als digitale Alternative zum gedruckten Programmheft sind mehrere hundert Einträge zu finden. Die kostenlose App gibt es im Google-Playstore und im Apple-Store. Alle Informationen gibt es zudem auf der Internetseite der Stadt.

Kultur auf den Bühnen

Das Kulturprogramm findet auf verschiedenen Bühnen statt: beispielsweise jener des Kulturbrunnens: Dort gibt es ein täglich wechselndes Programm. Zum Auftakt tritt am ersten Libori-Samstag ab 21 Uhr Thomas Godoj auf, DSDS-Gewinner („Deutschland sucht den Superstar“) von 2008. Godoj ist mit seinem achten Studioalbum „Stoff“ auf Tour. Und zum „Platz der kleinen Künste“ wird der Franz-Stock-Platz: Hier treten von 15 bis 18 Uhr Gaukler und Artisten auf, ab 19 Uhr gibt es Live-Konzerte, ab 21 Uhr DJ-Tanzmusik. An den beiden Libori-Samstagen finden die „Silent-Fun“-Kopfhörer-Partys statt.

Damit Besucher beispielsweise ihre Fahrräder sicher unterbringen können, wird es einen Radtresor geben, berichtete Marktmeister Matthias Amediek – mit 140 bewachten Plätzen. Zudem gibt es beispielsweise wieder das Libori-Ticket für Fahrten mit dem Padersprinter, so Jennifer Jordan. Und wer sich bezüglich der Tornadoschäden beispielsweise an der Aufforstung beteiligen möchte, erhält in der Tourist-Information Gelegenheit dazu: Dort gibt es Baumscheiben für jeweils acht Euro zu kaufen, berichtete Anja Voller für die Tourist-Information.

Unterdessen gibt es nach dem pandemiebedingten Ausfall der regulären Liborifeste 2020 und 2021 sowie kleinen Alternativen wie die Tivoli-Kirmes in Schloß Neuhaus und „Libori Light“ in den vergangenen beiden Jahren auch in diesem Jahr einige Veränderungen. So wird es das Festzelt, die beliebte Almhütte, nicht geben.

Libori-Charity-Taschen Mit den Libori-Charity-Taschen – eine für Kinder und eine für Erwachsene – kommt Libori-Flair nach Hause und es werden gleichzeitig Menschen in der Ukraine unterstützt. Foto: Besim Mazhiqi/Erzbistum Paderborn Mit den diesjährigen Libori-Charity-Taschen kommt Libori-Flair nach Hause und es können zugleich Menschen in der Ukraine unterstützt werden. "Zu Libori 2022 gibt es zwei Charity-Taschen, eine für Kinder und eine für Erwachsene", teilt das Erzbistum mit. Der Verkaufserlös komme ungeschmälert der Ukrainehilfe von Caritas Spes zugute, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für Kinder gibt es eine stabile Papiertasche, die die beliebten Kuscheltiere Pfau und Häsin, ein Malbuch zum Thema Freundschaft und einen Stempel mit dem Libori-Pfau enthält. Die Libori-Tasche für die „Großen“ ist als Stoff-Tasche wahlweise in Rot oder Grau erhältlich. Innen finden sich auf das Thema „Vespern“ angelegt ein rundes Schneidebrett aus Holz sowie ein Geschirrtuch jeweils mit dem Libori-Pfau. Hochwertiges Kräutersalz, eine Gewürz- und eine Brotback-Mischung sowie ein Rezeptheft mit Libori-Klassikern als Tascheninhalte versprechen kulinarische Genüsse. Die Tasche für Erwachsene ist nach Angaben des Erzbistums auf 1000 Stück limitiert und wird für 25 Euro über den Erzbistums-Shop angeboten. Von der Tasche für Kinder gibt es 400 Stück, die für jeweils 20 Euro im Erzbistums-Shop bestellt werden können. ...

In diesem Jahr wird zudem, wie berichtet, kein Feuerwerk zum Finale des Libori-Festes stattfinden, aus Rücksicht auf die aktuelle Lage in der Ukraine und mit Blick auf den Tornado am 20. Mai und dessen Folgen. Das verdeutlichte Dreier auch während der Vorstellung des Programms. Mit dem Sponsor des Feuerwerks, der Sparkasse Paderborn-Detmold, habe die Stadt die Entscheidung zur Streichung getroffen. Dazu stehe Dreier weiter. „Aktuell wäre ein Feuerwerk einfach nicht passend“, sagte er. Zudem hätten zahlreiche Gespräche mit durch den Tornado betroffenen Bürgern gezeigt, dass noch „viele Menschen Angst“ hätten und durch „ein Feuerwerk mitten in der Stadt“ emotional belastet werden könnten. Das eingesparte Geld, 10.000 Euro, werde die Sparkasse stattdessen dem Verein Sterntaler zur Verfügung stellen, sagte Arnd Paas, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Paderborn-Detmold. Der Verein unterstützt schwer- und langzeiterkrankte Kinder und deren Familien, die in Ostwestfalen-Lippe leben.

Zudem wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wie berichtet am Sonntag, 24. Juli, auf Einladung der Paderborner Libori-Gilde als Gast am Libori-Mahl teilnehmen. Beginn ist um 19 Uhr im Historischen Rathaus.

Libori light 2021: Kirmes auf dem Maspernplatz Der Kirmespark auf dem Maspernplatz-West vor der Paderhalle. Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann