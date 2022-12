Paderborn ist weihnachtsmannfreie Zone

Am Nikolaustag hat das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken mit Sitz in Paderborn sich klar zum Heiligen Nikolaus bekannt. Seine Hausfassade hat das Hilfswerk mit zwei zehn Meter langen Nikolausbannern geschmückt.

Der Heilige Nikolaus war am Dienstagmittag vor dem Bonifatiushaus auf dem Kamp unterwegs. An der Fassade hängen zwei zehn Meter lange Banner.

Damit hat es ein weithin sichtbares Zeichen für den echten Nikolaus gesetzt, der nicht mit dem Weihnachtsmann zu verwechseln ist. „Der Slogan ‚Zusammen für den Frieden‘ zeigt, dass sich auch schon der Bischof von Myra vor rund 1700 Jahren für Gerechtigkeit, Versöhnung und Solidarität eingesetzt hat. Diese Werte und Haltungen dürfen wir gerade in den aktuellen Krisen und Kriegen dieser Zeit nicht vergessen. Wir alle können immer wieder und gerade heute wie Nikolaus sein und Gutes tun“, sagt der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

Das Hilfswerk setzt sich mit seiner Nikolausinitiative „Weihnachtsmannfreie Zone“ seit 20 Jahren dafür ein, den heiligen Nikolaus als Freund der Kinder und Helfer von Menschen in Not wieder ins Bewusstsein zu bringen. Die dazugehörige Aktion „Tat.Ort.Nikolaus: Gutes tun – kann jeder“ lädt engagierte Menschen ein, selbst Gutes zu tun. Mit einer Förderung durch das Hilfswerk entstehen dieses Jahr rund um den Nikolaustag 70 Orte guter Taten in ganz Deutschland. Prominente Unterstützung erfährt die Initiative unter anderem von Sängerin Maite Kelly.