 Was sich 2023 in Paderborn alles jährt

Schon jetzt lohnt sich ein Ausblick darauf, welche Ereignisse sich 2023 jähren - Schönes, ebenso wie Geschehnisse, die niemals in Vergessenheit geraten dürfen. Eine Vorausschau auf Jubiläen ist auch immer ein Rückblick in die Vergangenheit. Die Zeitreise beginnt im Jahr 2013.

Es stehen traurige und freudige Jubiläen an

Vor 10 Jahren tritt der amtierende Papst Franziskus sein Amt an, Obama seine zweite Amtszeit, und in Deutschland regiert nach Schwarz-Gelb nun die Große Koalition unter der Führung von Angela Merkel – ihre dritte Amtszeit. In Paderborn eröffnet der damalige Bundespräsident Joachim Gauck die Credo-Ausstellung im Diözesanmuseum Paderborn.