Paderborn: Lange Haft für Bluttat im Arnikaweg

Paderborn

Für über siebeneinhalb Jahre muss der 31-Jährige hinter Gitter, der im vergangenen September in Paderborn einen Freund mit einem Messerstich in den Hals tödlich verletzt hatte. „Eine bewusste, gezielte Tötungshandlung“ sah das Schwurgericht in der Attacke – und rügte die Aggressivität, die der Angeklagte seinerzeit an den Tag gelegt habe.

Von Ulrich Pfaff