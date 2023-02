Paderborn meldet für Dezember neuen Einwohnerrekord

Im Dezember 2022 ist die Bevölkerungszahl in Paderborn nach Angaben der Stadtverwaltung um 339 Personen gewachsen. Am 31.12.2022 wurde mit 156.869 gemeldeten Einwohnern ein neuer Höchststand verzeichnet. Somit ist die Stadt Paderborn im Jahr 2022 im Saldo um 2491 Einwohner gewachsen, das entspricht einem Plus von 1,6 Prozent.

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge ist im Dezember moderat gestiegen, sodass Ende des Monats 2069 Menschen aus der Ukraine in Paderborn gemeldet waren. Insgesamt sind 68 Personen neu nach Paderborn gezogen. Allerdings sind auch 22 Ukrainer wieder aus Paderborn fortgezogen.

Die Bevölkerungszahl setzt sich aus 78.509 Männern (plus 287) und 78.358 Frauen (plus 52) zusammen. Hinzu kommen 1722 Personen mit Nebenwohnsitz in Paderborn, womit sich die wohnberechtigte Bevölkerung im Monat November auf 158.591 Personen beläuft.

Mit 89.404 Personen lebt der größte Teil der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in der Kernstadt Paderborns. Dahinter folgen Schloß Neuhaus mit 27.325 Personen und Elsen mit 16.282 Einwohnern. Die übrige Bevölkerung verteilt sich auf die Stadtteile Wewer (7180), Sande (5772), Marienloh (3270), Dahl (2838), Benhausen (2432) und Neuenbeken (2366).