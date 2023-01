NRW-Ministerin mahnt in Paderborn:  „Demokratie lebt davon, alle zu beteiligen“ 

Die beiden Vorsitzenden der Paderborner Grünen, Hartmut Oster (Kreisverband) und Sigrid Beer (Stadtverband), begrüßten etwa 200 Mitglieder und Gäste im Paderborner Hotel Aspethera. Unter dem Titel „Mit Leidenschaft für Vielfalt und Zusammenhalt“ stand der Neujahrsempfang ganz im Sinne des gemeinsamen Austausches und des sozialen Miteinanders.

Landrat Christoph Rüther (CDU) nutzte die Gelegenheit, um die gute Zusammenarbeit zwischen Union und Grünen im Kreis Paderborn zu loben und verwies auf die Themen eines umweltfreundlicheren Flughafens Paderborn sowie eines geplanten neuen Buskonzepts, die in diesem Jahr politisch gemeinsam angegangen werden sollen.

Erfahrungen aus 242 Tagen im NRW-Landtag

Als Person mit sehr viel „Leidenschaft und Ehrgeiz“ moderierte Oster Norika Creuzmann an, die im Rahmen der Feierlichkeiten unter anderem einen ersten Erfahrungsbericht zu ihren mittlerweile 242 Tagen als Landtagsabgeordnete präsentierte. Seit dem letzten Neujahrsempfang 2020 sei dabei einiges passiert: Die Kommunalwahlen mit guten Ergebnissen und die Etablierung als zweitstärkste politische Kraft in Paderborn seien laut Creuzmann als besonders positive Entwicklung im Gedächtnis geblieben. Ein „harter Aufschlag“ sei dagegen der folgende Krieg in der Ukraine im Februar 2022 gewesen. Im Kontext von Materiallieferungen, der Energie- sowie der Inflationskrise finde sich Creuzmann oftmals fassungslos ob der teilweise erschütternden Entscheidungen wieder. „Dennoch dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken: Die Politik muss ihre Aufgaben erfüllen, auch den Schwächeren zu helfen“, sagt die Landtagsabgeordnete.

Nicht in Vergessenheit geraten sei dabei das große Thema des Nationalparks. Zwar schwenke man in Anbetracht des Konfliktes in der Ukraine den Fokus aktuell eher auf die Regionen Egge Nord und Egge Süd – dennoch sei es weiterhin eine „Herzensangelegenheit“, so Creuzmann, die Artenvielfalt der Senne zu erhalten. In den Koalitionsverhandlungen im Landtag seien zudem auch die Bereiche der Frauenhilfe und der Kinderrechte verstärkt worden. Im Hinblick auf den Klimaschutz zeige sich derweilen gerade im Hinblick auf die vielen Gespräche und den laut Creuzmann „zurecht geäußerten Unmut“ weiterhin die Not, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Wer sich dabei noch im Kontext des Klimawandels an der mutmaßlichen „Verschandelung“ der Landschaft aufhalte, „der hat es immer noch nicht verstanden“, so Creuzmann.

Paul: „Die Zukunft brauch Erinnerungen“

Einen großen Stellenwert soll auch die Erhaltung der Erinnerungskultur im Kontext des Nationalsozialismus einnehmen. Im Hinblick auf den kürzlichen Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz appelierten sowohl Creuzmann als auch Ministerin Josefine Paul, dass mit dem Erinnern auch eine große Verantwortung einhergehe. Was geschehen ist, dürfe „nie vergessen oder verharmlost werden“, so Creuzmann. Gerade im Hinblick auf den Kampf um Vielfalt dürfe dabei laut Paul nicht nachgelassen werden. „Die Zukunft braucht Erinnerungen, aber auch die vielen jungen Menschen“, denen die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration einen wichtigeren Stellenwert in der Demokratie ermöglichen möchte. „Demokratie lebt davon, alle zu beteiligen“, mahnte Paul.

Ein Baustein soll dafür das verringerte Mindestwahlalter von 16 Jahren darstellen. Gerade Kinder und Jugendliche hätten laut Paul schließlich besonders unter der Pandemie gelitten und sich in politischen Entscheidungsprozessen nicht berücksichtigt gefühlt. Der stetige Dialog miteinander sei dabei für die Entwicklung der Gesellschaft elementar, der Austausch mit allen Teilen der Bevölkerung führe dabei zu besseren politischen Ergebnissen. Zudem unterstrich die Ministerin, dass das Land NRW auch in Fragen der Integration mehr Verantwortung übernehmen müsse: Kommunen sollen entlastet und unterstützt werden, ein starker Zusammenhalt zwischen Bund, Land und Kommunen soll die Organisation von Integration verbessern. Als Daueraufgabe seien Migration und Integration schließlich auch perspektivweisend für die Gesellschaft zu verstehen – mit Hinblick auf den Fachkräftemangel stelle die große Vielfalt der Gesellschaft in NRW eine Stärke dar, die die Zukunft bestimmen werde, so Paul.

Dabei sind sich sowohl Creuzmann als auch Paul in ihren Ansprachen einig: Die vielen politischen Herausforderungen seien nur gemeinsam zu bewältigen. Einen Geschmack auf die gemeinsame Bewältigung von Problemen gab dabei die folgende Diskussionsrunde, in denen Besucher zusammen mit Ministerin Paul besonders Themen wie Kirchenasyl, Integration und den Gesamtauftritt der Grünen als Partei diskutierten.