Zwei betrunkene Paderborner fesseln Pfandsammler

Wer Pfandflaschen sammelt, um sie irgendwo abzugeben und etwas Geld dafür einzustreichen, der ist finanziell meist nicht auf Rosen gebettet. Zynisch gesagt: Ein weniger lohnenswertes Ziel für einen Überfall kann man sich kaum vorstellen. Da müssen schon zwei betrunkene Männer eine echte Schnapsidee haben – und sie auch noch in die Tat umsetzen. Damit so etwas vor Gericht nicht böse endet, bedarf es eines gewissen Erkenntnisschocks.

Die Justiz muss ohne Ansehen der Person und ohne jegliche Leidenschaft urteilen, aber mit kühler Präzision Rechtsbestimmungen umsetzen. Einen alten Mann zu überfallen, der sich eine karge Rente mit dem Sammeln von Pfandflaschen aufbessert, ist so oder so eine schwere Straftat – deren moralische Komponente ein Gericht zwar berücksichtigen kann, aber eben nur im Rahmen dessen, was das Gesetz vorgibt.