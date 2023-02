Stadt Paderborn beteiligt sich an Aktion und zeigt Flagge

Paderborn

Das Team des Landesprojektes blick* mit Sitz in Paderborn will das Thema „Queer auf dem Land“ sichtbar machen und hat eine Aktion gestartet. Dazu haben die Verantwortlichen die Aktion „Respect!“ gestartet: Sticker mit diesem Aufdruck sollen bald in Geschäften, in Restaurants, Kneipen oder Gebäuden der Verwaltung zu sehen sein. Das soll dabei helfen, dass sich Menschen aus der LSBTIQ*-Community sicher fühlen und sie den Weg zu Anlaufstellen finden.