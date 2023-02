Paderborner verliert 14 Verwandte bei Erdbeben in der Türkei

Paderborn

In dieser für Hidayet Sakali schweren Zeit sind die Mitglieder und Freunde des Vereins SC Aleviten für ihn da. Der 58-Jährige hat bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien 14 Verwandte verloren. Auch sein Haus in der Provinz Hatay ist zerstört. Von dem Schock versucht er sich mit seiner Arbeit abzulenken. Und er will beim Benefizfußballturnier am 25. Februar mithelfen und anderen Mut machen.