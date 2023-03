Tatverdächtiger Paderborner offenbar außer Lebensgefahr

Der gesundheitliche Zustand des 68-jährigen Paderborners, der im Verdacht steht, seine Ehefrau (67) erstochen und sich selbst schwer verletzt zu haben, hat sich offenbar stabilisiert. Auskunft zum Gesundheitszustand gab am Montag (6. März) die zuständige Staatsanwaltschaft Paderborn auf Anfrage.

Der Tatort war am Tag nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt versiegelt worden.

Wie berichtet, steht der 68-Jährige im Verdacht, seine Ehefrau am Donnerstag in einer Doppelhaushälfte in der Straße Stiens Kamp lebensgefährlich verletzt zu haben. Ein Notarzt konnte später nur noch den Tod der 67-Jährigen feststellen.